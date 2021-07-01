周三標普500指數在6月最後交易日再度刷新歷史高點，以亮眼的表現結束今年上半年。

投資人將高漲的通膨數據拋諸腦後，並持續買進股票，看好經濟將持續從這場疫病中復甦，以及聯準會仍將大致維持寬鬆政策不變。近60%的美國成年人已至少接種過一劑新冠疫苗，使該國經濟得以快速解封。

周三收盤，道瓊工業平均指數上漲約210點或0.61%，為34,502.51點，沃爾瑪、波音和高盛走強帶來提振。

標普500指數小漲0.13%，收在4,297.50點，連續第五日創下歷史收盤新高。

那斯達克綜合指數表現落後，終場下跌0.17%，收在14,503.95點。

周三是第二季的最後一個交易日，也是2021年上半年的最後交易日。標普500指數已連漲第5個月，其6月漲幅超過2%，上半年收漲14.4%，創下2019年以來同期最佳表現。

今年上半年，那斯達克指數和道瓊指數漲幅均超過12%。

三大指數均連續第5季收高，標普500指數第二季上漲8.2%，道瓊指數季線收漲4.6%，那斯達克指數單季漲9.5%。

今年上半年道瓊指數的三大贏家為高盛今年以來上漲超過40%，以及美國運通和連鎖藥妝店Walgreens Boots Alliance均上漲逾30%。高盛周三收漲近2%。

帶動大盤最近頻創新高的另一個領頭族群是晶片股。VanEck半導體指數自6月18日以來已經上漲6.2%，本周漲幅超過3%，輝達（Nvidia）的走強尤其扮演重要角色。

波音周三股價上漲1.6%，繼美國聯合航空公司證實向波音和空巴共計採購270架飛機，創下史上最大單筆訂單後，德國國防部宣布向波音採購5架號稱美軍最強反潛機P-8A。

沃爾瑪上漲2.7%，該公司宣布將開始銷售一種僅供處方使用的胰島素類似物（insulin analog）。

由中國叫車平台滴滴出行領車，周三有多檔IPO掛牌交易登場。滴滴出行開盤跳漲，盤中一度上揚28.6%，但尾盤漲幅收斂，一度壓回至IPO價格（14美元），終場僅收漲1%，為14.14美元。

Fundstrat Global Advisors合夥人兼研究部門主管Tom Lee表示，基於經濟動能、強勁的信貸市場，以及可能的財政激勵措施，投資人有很多理由保持正面與積極。在給客戶的最新報告中，他將2021年標普500指數的預測目標從4,300點調升至4,600點，相當於較目前上漲7%。

Sanctuary Wealth投資長Jeff Kilburg表示，基於聯準會承諾將持續促進經濟復甦，他對下半年的美股表現看法樂觀。

部分投資人和策略師將Delta變種病毒的擴散視為下半年的市場風險。摩根大通分析師Marko Kolanovic在給客戶的報告中指出，該變種病毒應不至於破壞市場，因為疫苗接種普及的國家死亡率較低。

上半年市場表現良好，通常是下半年表現的好兆頭。根據Refinitiv回溯到1950年的數據，只要上半年出現兩位數漲幅，道瓊指數和標普500指數就從未曾以全年收跌來封關。