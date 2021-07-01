彰化地標四度遭火焚 閒置15年重翻身又遇四死火劫

彰化火車站前喬友大廈30日晚間發生火警，7至9樓作為防疫旅館，一度將27名居家隔離民眾與4位旅館員工困住，警消在清晨3時許將人救出，共2男1女房客喪命及1名消防隊員殉職、22人受傷；當時受困旅館的31人有多達18人全困在9樓浴室內，透過窗戶揮動手電筒不斷求救，其中1人當晚12點就解除隔離，1人是當晚才入住，所幸均被救出。

當時在現場1名婦人表示，她的丈夫上月從泰國回來，在9樓居家隔離，原本12點就會結束隔離，一度還無法聯繫到人；此外，據《三立新聞網》報導，受困者當中還有1名30日才入住防疫旅館7樓的台商，台商的弟弟當下聽到火災趕緊衝到現場，所幸及時聯絡到人，該台商當時表示處在浴等救援中。

當時受困旅館的31人有多達18人全困在9樓浴室內，透過窗戶揮動手電筒不斷求救。（翻攝自臉書）

喬友大廈大火總計救援檢疫與工作人員共31人，搜救人員搜救過程中，讓每人穿上隔離衣逐一搭雲梯車下樓，期間有5人失聯絡不上，搜救人員凌晨3時左右救出所有人，但清查時發現有2男1女房客，以及1名33歲陳姓消防隊員倒臥現場，沒有呼吸心跳，經急救仍無效。

消防局表示，防疫旅館住客含員工31人脫困送醫，最後一名住客獲救送醫時間為今天凌晨3時42分；另外，截至今天凌晨4時24分，有3名消防員在搶救任務中受傷或身體不適而送醫，其中1人失去生命徵象、2人輕傷，全數傷者分送彰化秀傳、彰化基督教醫院。

彰化火車站前喬友大廈30日晚間發生火警，7至9樓作為防疫旅館，一度將27名居家隔離民眾與4位旅館員工困住，警消在清晨3時許將人救出，共2男1女房客喪命及1名消防隊員殉職、22人受傷。（翻攝自臉書）

喬友大樓至今已發生4次大火，其中2005年5月是遭人縱火，造成好幾個樓層都失火，之後就閒置在當地、荒廢10多年，未料如今將7、8、9樓改裝成旅館後，5、6、13、14樓也都在整頓中，卻又遭遇第4次大火，縣府將調查是否消防設備與設計上有疏失。