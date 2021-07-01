昨天在NBA東區冠軍賽中公鹿主將阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)打到一半傷退，面對老鷹崔楊(Trae Young)也受傷未上場的情況下，公鹿最後仍以88：110敗下陣來，目前系列賽雙方2：2平手，賽後阿提托康波的傷勢也成為外界非常關注的焦點。

There is no structural damage to Giannis Antetokounmpo's left knee after his awkward landing last night in Atlanta; ligaments are sound sources tell @ZachLowe_NBA and me. Timetable to return is unclear. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30 2021

而在今天早上阿提托康波傷勢有了最新進展，根據沃洛納斯基(Adrian Wojnarowski)報導指出，阿提托康波經過初步診斷確認為是膝蓋過度伸展，最終檢查結果顯示他的韌帶完好無損，也沒有出現骨折現象，但歸期未定。

昨天公鹿和老鷹戰到第三節，阿提托康波與對方的卡培拉(Clint Capela)在空中相撞，落地時造成膝蓋嚴重扭傷，扭曲程度看起來非常大，阿提托康波表情也非常痛苦，許多人都認為這傷勢肯定不輕，他也僅打24分鐘就提前退賽休息。

季後賽至今，目前26歲的阿提托康波為球隊出戰了15場，場均打了37.4分鐘，能砍下28.2分12.7籃板5.2助攻0.9火鍋以及0.9抄截，在攻防兩端都是公鹿的重要支柱，也是他們能打到現在的原因之一，本季是阿提托康波衝擊總冠軍的絕佳時機，在這種時候受傷真的非常可惜。

本季NBA季後賽已有多名球星有傷病狀況，包括太陽的保羅(Chris Paul)、籃網厄文(Kyrie Irving)、哈登(James Harden)，金塊賈瑪莫瑞(Jamal Murray)、老鷹崔楊、快艇里歐納德(Kawhi Leonard)、湖人安東尼戴維斯(Anthony Davis)等人，大大影響了各隊戰力，如今能走到東西區冠軍賽的球隊實屬不容易。