圖／台東首間製茶工廠傳承三代，溫氏兄弟倆努力學習製茶技術。(實習記者吳長益攝)

【愛傳媒國立臺灣藝術大學實習記者吳長益專訪報導】有60年歷史的老製茶工廠「新元昌」位於台東鹿野，是台東首間製茶工廠，主要製作「紅烏龍」，從第一代溫增坤傳到如今第三代，由溫慶裕接手，橫跨數十年的茶葉產業，不僅始終堅持傳統茶葉製造方式，也轉型結合觀光產業。

從新元昌的第三代溫慶裕祖父溫增坤、父親溫吉坊，到這兩兄弟，他們既孝順又珍惜，傳承家業，然而其實溫慶裕也曾掙扎過，他透露哥哥剛回來接家業時，父親只給了每月五千元薪水，卻還是打拼了2年，而溫慶裕則是領了一萬元薪水將近三年，僅管薪水微薄，兄弟倆還是堅持學習茶葉技術、傳承家業。

溫慶裕坦言，製茶技術並不容易，「做茶這種東西不是說，我要回來做我馬上就能學得會的」，當時剛畢業的他對未來感到迷茫，曾考慮過要朝著大學所學專業的方向走，卻還是被父親溫吉坊說服，溫慶裕給自己5年的時間將所有技術都學會，如今已經邁入第9年，他也感嘆，有許多考量跟家裡的磨合都是考驗，「反正就回來要有心理準備，不容易啦」。

溫慶裕提到，紅烏龍茶主要會以烏龍和金萱去做類似紅茶的製作程序，最重要的是讓茶湯不要有苦澀感，喝起來是滑順甘甜的，若是茶中帶有蜜味花香會更好，優質的茶葉品質也漸漸做出口碑。而現今的「新元昌」不只是製茶，還轉型發展加入觀光部分，帶觀光客體驗難得的採茶過程，同時導覽解說，讓大家能夠對茶葉有更進一步的了解。

新元昌的紅茶多年來，屢獲台東縣特色茶紅烏龍分級評鑑比賽金牌！得獎背後，相信是他們的努力、堅持、遵循傳統的製茶方式。而在疫情期間，嚴重創傷的觀光產業，對新元昌紅茶文化館來說，也有茶葉銷售減少的趨勢。但可喜的是，根據他家媒體於今年六月初報導，嘉義長庚中醫團隊研究發現：台灣的紅茶能有抑制病毒與細胞結合的效力，對人體有益，未來也可能發展為對抗新冠病毒的配方。