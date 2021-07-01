美國有線衛星公共事務廣播電視網今天公布最新的美國總統排行榜。解放黑奴並遭到暗殺的林肯再度居於首位，其次為華盛頓與小羅斯福，甫卸任的川普在44位中排名第41。

這是有線衛星公共事務廣播電視網（C-SPAN）自2000年以來第4次進行總統排名，邀集美國142位歷史學家或專家對美國230多年來44位總統進行評分。

林肯以897分今年再次居首位，這也是他第4度獲得歷史學家青睞，認為是美國史上最優秀總統。其次是美國國父華盛頓、推行新政走出經濟蕭條並在二戰中領導的「小羅斯福」 （Franklin Roosevelt）。

遭到刺殺身亡的甘迺迪（JFK）排名第8，演員出身的雷根、歐巴馬則緊追在後，排名第9與第10。

至於遭到2次彈劾的川普，則以312分，排名第41，只贏過要為引爆美國內戰負責的皮爾斯（Franklin Pierce）、在林肯遭到暗殺後繼任總統但隨後成為美國首位被彈劾總統的詹森（Andrew Johnson），以及無法調解南北衝突的布坎南（James Buchanan）。

這項排名是由歷史學家或專家針對歷任總統的公眾說服、危機領導、經濟管理、道德權威、國際關係、行政技能、與國會關係、願景和議程設定、平等正義、在各自時代的表現等10個項目評分。