彰化地標四度遭火焚 閒置15年重翻身又遇四死火劫

昨（30日）夜7時52分，彰化知名地標「喬友大樓」驚傳大火，釀4死18傷慘劇。據警消指出，該大樓7、8、9樓目前改建防疫旅館，當下一度受困31人，經警消9小時奮力搶救，仍有4人宣告不治，分別為警消陳志帆及3名房客。另外林姓及陳姓消防員也受傷送醫，其中25歲陳姓消防員出現氣胸、胸口挫傷，凌晨緊急送往彰化秀傳加護病房，暫無生命危險。

昨（30日）夜7時52分，彰化地標「喬友大樓」驚傳大火，釀成4死18傷慘劇。（圖／民眾提供）

根據調查，消防分隊在救出所有人後陸續點名，才發現1名隊員失蹤，緊急再度上樓找人後，才在9627號房浴缸內找到已無呼吸心跳的隊員陳志帆（33歲）。陳男在103年考上消防員，2016年被派往彰化消防局東區消防隊服務，至今未婚，如今卻在救災過程中殉職，讓消防局同仁十分難過，全局上下氣氛低迷。

此外，現場救災另名25歲陳姓消防員過程中也受傷，經初步檢視，有氣胸、胸口挫傷等傷勢，凌晨送往彰化秀傳醫院加護病房，暫無生命危險，待情況好轉穩定後，將轉普通病房。

喬友大廈大火總計救援檢疫與工作人員共31人，搜救人員搜救過程中，讓每人穿上隔離衣逐一搭雲梯車下樓，期間有5人失聯絡不上，搜救人員凌晨左右救出所有人，但清查時發現有2男1女房客，以及1名33歲陳姓消防隊員倒臥現場，沒有呼吸心跳，經急救仍無效。

消防局表示，防疫旅館住客含員工31人脫困送醫，最後一名住客獲救送醫時間為今天凌晨3時42分；另外，截至今天凌晨4時24分，有3名消防員在搶救任務中受傷或身體不適而送醫，其中1人失去生命徵象、2人輕傷，全數傷者分送彰化秀傳、彰化基督教醫院。