15架殲-20分成3支V型編隊飛行的彩排畫面

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7月1日是中共建黨100周年紀念，有15架殲-20戰機分成3支V型編隊，呼嘯飛越北京天安門上空。而這是「威龍」首度正式以這麼大的陣仗，同時出現在公眾面前。

據《環球時報》1日報導，分析家說，殲-20已開始量產，並展現出保衛國家的戰力。而觀察家說，先前殲-20同時出現的最高紀錄是5架，當時是2019年10月1日中共建政70週年，場景也是在北京。

中方空軍專家傅前哨說，15架殲-20以空前龐大的陣容出現，顯示這款戰機在技術上已成熟，並已進入量產階段，也有更多單位開始列裝。他指出，除了這些參加閱兵的殲-20外，還有更多「威龍」在從事例行訓練和戰鬥任務，數目不僅於此。他認為，中方空軍如今已有相當龐大的殲-20機隊。

先前據《南華早報》（South China Morning Post）報導，位於遼寧省鞍山市的「強軍先鋒飛行大隊」6月18日在儀式中，裝備了升級的殲-20C隱形戰機。而這支隸屬北部戰區的飛行大隊，是繼東部戰區安徽蕪湖的「王海飛行大隊」後，第2支換裝殲-20的中方空軍作戰部隊。

傅前哨說，隨著更多像殲-20這類先進戰機服役，解放軍也更能保衛國家。

據《富比士》（Forbes）雜誌網去年7月報導，2020年時，美軍有超過500架隱形戰機和轟炸機，而如日韓與澳洲等國也在買美製的F-35戰機，但當時中方大約只有40架隱形戰機。不過，分析家說，在近1年間，中方的隱形戰機可望已增加。

專家說，中方並未公開隱形戰機機隊的規模，但解放軍面對複雜的外界局勢，為了履行職責，未來可望會繼續接收殲-20和其他先進戰機。

另一方面，香港軍事評論員宋忠平說，殲-20可望繼續就現有的基礎進化，而升級版將變得更強大。專家預測，它最後會換裝推力更強的自製發動機，甚至會發展出雙座版。事實上，早在今年1月時，中國航空工業集團為了慶祝殲-20首飛10年，就公開了4架電腦繪製的「威龍」戰機編隊飛行。