日盛期貨1日表示，過往股票期貨是期交所期貨類成交量前三名的商品，今年成交量更竄升至第二名，1到5月佔比超過35％，主因近期國內新冠疫情轉為嚴峻，行情波動劇烈，股票期貨提供良好避險管道，投資人可快速因應行情變化；但隨上市櫃公司召開股東會時程延後，將導致股票除息交易日會延遲，因此今年7-8月將成為有史以來最擁擠的除權息旺季，投資人可掌握股票期貨特性，迎接未來兩個月適合的股票期貨交易契機。

現行股票期貨共有221檔，其中小型股票期貨有17檔，提供投資人在緊接下來的除權旺季當中，更多元選擇交易的產品，加以國內外疫情仍存有不確定性，可藉由股票期貨特性資金門檻低、高槓桿、交易成本低及多空靈活操作，妥善運用掌握除權息旺季行情。另期交所於6月28日推出股票期貨「動態價格穩定措施」制度，當價格與基準價差距過大時，將會進行動態退單機制，避免價格出現大幅度異常波動，讓投資人更為安心。

日盛期貨將於7-8月推出「夏日股期季」活動，為投入股票期貨的新手們特製懶人包、彙整股票期貨重要資訊之外，更提供免費線上講座課程「一小時掌握強弱趨勢，創造股期選股奇蹟」，居家防疫也能不中斷學習，帶領新手投資人掌握股票期貨，凡在活動間使用Global Trader下單股票期貨者，滿額即享抽紅利機會，歡迎投資人把握機會，詳情可查詢活動官網（https://reurl.cc/a94Z2Z），或上日盛期貨粉絲團掌握最新活動資訊。