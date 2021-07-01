美科技股再創新高，台股則是由鋼鐵人領軍成為人氣焦點，鋼鐵族的利基有二，一是拜登1.2兆美元基礎建設，二是俄羅斯對鋼鐵出口加徵15%出口關稅，需求增加、供給減少，激勵鋼鐵股成為本周主角；主要是鋼鐵股的價格較低，容易吸引短多力加持。

盤面觀察，雖然航運股大震盪，但又能收高，說明中實戶並未撤退，且航運股的買力已開始向外擴散，原物料族將會輪動補強，除了鋼鐵外，玻陶、造紙、紡織等都補強了，此低價效應也有機會在電子族發酵，周三太陽能、LED等有動意，後續觀察低價電子能否也展開輪動？高價看買力、低價看人氣，如果低價電子開始轉強，則市場力才有回歸電子可能。

回到電子，比較強勢的主軸在電動車，這是長線趨勢向上的產業，除了拜登的「乾淨能源」政策外，全球環保意識抬頭帶動電動車的長多趨勢，其中最強勢者在車用二極體；後續車電概念股都將進行輪動。(倫元投顧提供)