有鑑於Open RAN和小型基地台基礎設施動能持續成長，高通宣布，推出第二代高通小型基地台(FSM200xx)5G RAN平台，為業界首款符合3GPP Release 16規範的5G RAN平台。此全新平台大幅強化其射頻能力，可支援全球所有商用毫米波和6GHz以下頻段，包括n259(41Ghz)、n258(26GHz)和分頻雙工(FDD)頻段。

高通表示，此新一代平台正準備好將毫米波強大的效能推廣至更多地方，擴及室內、室外以及全球各個角落，於此同時，透過小型基地台高密度化部署，於公共網路和企業專網中導入全新6GHz以下頻段應用機會。這些增強功能以及對新頻段的支援，主要在推動前所未有的行動體驗，加速5G效能提升和普及於全球更多使用者，並重新形塑家戶、機場、運動場館、醫院、辦公室和製造業工廠環境中的應用機會。

高通小型基地台(FSM200xx)5G RAN平台是業界首款符合3GPP Release 16規範的5G Open RAN 平台，主要是在協助驅動未來工廠，並加速過渡至工業 4.0的轉型，藉由其支援eURLLC等功能，以提供低延遲與連結可靠性，滿足工廠自動化、設備與機器的任務關鍵控管等需求。此平台是專為因應5G需求而設計，包括公共網路與企業專網、室內與室外毫米波和6 GHz以下頻段部署、工業自動化等更多需求，此全新平台旨在為機場、大型場館、醫院和火車站等人潮擁擠的環境中帶來順暢無縫的連網能力，能讓既有與新興業者加速開放式與虛擬化5G RAN網路部署與商業化。

高通技術公司產品管理資深總監Gerardo Giaretta表示，十多年來，高通技術公司的工程師憑藉我們的高通RAN平台一直是小型基地台產業中的領導者。隨著Open RAN和小型基地台基礎設施動能持續成長，高通技術公司站在業界最前線，致力於推出尖端 5G 毫米波與6 GHz以下頻段技術，以促進全球5G網路部署。小型基地台是驅動全球5G普及的核心，隨著產業過渡至開放式與虛擬化5G RAN網路，高通技術公司持續引領產業發展。