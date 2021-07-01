日本 33 歲女星「加治瞳」（加治ひとみ）出道短短 5 年，便以歌手、模特兒、演員身份活躍於演藝圈，除了悅耳的歌聲外，近年來，她姣好的身材也逐漸成為外界關注的焦點。

(圖／JKF提供)

日前，她拍攝的最新寫真也公開啦！只見她這次換上性感內衣大露「飽滿美乳」，當她將身體轉向背面後，那一對「蜜汁翹臀」也超級誘人！多年來鍛鍊的精實體態也一覽無遺，性感畫面讓人看得賞心悅目！

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事實上，加治瞳實施健身、個人飲食管理已長達 8 年，除了洽到好處的渾圓酥胸，還擁有一身性感的馬甲線、腹肌，而那一對結實飽滿的屁股蛋，更替她拿下「美臀女王」的封號！此外，她也經常在網路、雜誌上分享維持體態的撇步，漸漸累積 45 萬人追蹤！

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而她去年也曾因一組「乳咚」寫真引發熱議，只見她上半身一絲不掛，只身穿內褲，並將胸部緊貼在牆壁上，直盯盯得忘向鏡頭，先前流行的「壁咚」一秒變「乳咚」，火辣畫面讓人捨不得移開視線……。

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從小就熱愛唱歌的加治瞳，26 歲那一年透過「Tokyo Girl Audition」比賽，順利拿下藝人組優勝後，過了 2 年才正式出道。相較於其他寫真女星，33 歲的她在年紀上的確較為吃虧，但由於健身、控制飲食有成，光看她的外貌，還真的找不到歲月在她身上留下的痕跡啊！

(本文由 JKF 提供)