名嘴朱學恆因送「下民易虐」花籃，被民眾告發，警方以妨害公務偵辦。為了聲援朱學恆，台北市議員羅智強（圖）1日赴行政院大門口贈送「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」的中堂給院長蘇貞昌，請民進黨政府用現行犯把他抓起來。（劉宗龍攝）

「宅神」朱學恒昨（30）日在臉書貼出一張臺北市政府警察局中山分局的傳喚通知書，案由為「妨害公務」，朱學恒並未明說遭傳喚原因，不過外界普遍揣測是因送花籃到衛福部之故。對此，國民黨台北市議員羅智強今早親送匾額給行政院，並再將「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」16個字送給民進黨，痛批民進黨讓新聞自由倒退，聲援朱學恒。

名嘴朱學恆因送「下民易虐」花籃，被民眾告發，警方以妨害公務偵辦。為了聲援朱學恆，台北市議員羅智強（圖）1日赴行政院大門口贈送「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」的中堂給院長蘇貞昌，請民進黨政府用現行犯把他抓起來。（劉宗龍攝）

名嘴朱學恆因送「下民易虐」花籃，被民眾告發，警方以妨害公務偵辦。為了聲援朱學恆，台北市議員羅智強（圖）1日赴行政院大門口贈送「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」的中堂給院長蘇貞昌，請民進黨政府用現行犯把他抓起來。（劉宗龍攝）

為伸援朱學恒，羅智強今早特別送匾額到行政院，羅智強接受訪問表示，如果民進黨不喜歡花籃，他就送匾額給民進黨，他痛批，台灣民主發展多年，現在竟然淪落到新聞自律年代，他要問民進黨，現在是把民主進步當作笑話嗎？那過去民進黨所要捍衛的理念都是笑話嗎？

名嘴朱學恆因送「下民易虐」花籃，被民眾告發，警方以妨害公務偵辦。為了聲援朱學恆，台北市議員羅智強1日赴行政院大門口贈送「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」的中堂（圖）給院長蘇貞昌，請民進黨政府用現行犯把他抓起來。（劉宗龍攝）

羅智強痛批，他不知道朱學恒這16個字到底哪裡妨礙公務，如果真的妨礙公務，那他今天送行政院匾額的舉動，也可立即將他逮捕起來。

名嘴朱學恒上月1日送了4個「花籃」到到指揮中心，花籃上卡片印有「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上蒼難欺」16個大字，批評這些朝中官員的薪水都是來自於人民的血汗錢，坐視人民一個接一個死去，你騙得了自己，也騙不了上蒼。行政院長蘇貞昌隨即在臉書發文痛批，此行為非常不恰當，詛咒努力工作的人。朱學恒昨（6月30日）在臉書發文表示，自己因為上述行為，遭到提告「妨害公務」，引發外界輿論譁然。

國民黨台北市議員羅智強。（圖片摘自中天YOUTUBE）