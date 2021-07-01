德國生技公司CureVac今天公布他們2019冠狀病毒疾病疫苗最終試驗結果，證實效力僅48%，遠低於競爭對手BioNTech/輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）研發的mRNA疫苗。

法新社報導，CureVac本月稍早公布不甚理想的期中分析後，就預料到會有這樣的結果。

CureVac將部分原因歸咎於受試者中「有前所未聞的15種病株在傳播」，同時指出不同年齡層對疫苗的反應不一。

德國生技公司BioNTech及美國輝瑞大藥廠合作，以及美國製藥公司莫德納都是根據新型信使RNA（信使核糖核酸）技術研發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，而兩款疫苗先前在證實效力達95%左右後，已獲授權使用。

輝瑞/BNT和莫德納的疫苗試驗只需要對付原始病株，但近期研究指出，這兩款疫苗在對抗更新、傳染力更強的變異株方面同樣能提供強而有力的防護。

CureVac指出，旗下疫苗CVnCoV在18到60歲民眾身上的表現略勝較年長的族群，效力攀升至53%。

且在18到60歲族群方面，CureVac的疫苗在預防住院和死亡方面能提供100%防護力。

CureVac執行長哈斯（Franz-Werner Haas）透過聲明表示，在18到60歲族群上，「CVnCoV疫苗展現出強力的公衛價值，我們認為在協助對付COVID-19疫情、因應變異株傳播動力方面，將能做出重要貢獻」。

CureVac曾於5月間表示，獨立分析顯示其兩劑型疫苗「沒有安全疑慮」。

CureVac表示明天將在記者會上提供進一步細節。

CureVac已經開始與製藥大廠葛蘭素史克藥廠（GSK ）合作研發第二代COVID-19疫苗。CureVac指出，二代疫苗針對老鼠的早期試驗結果頗為樂觀，人體臨床試驗預計將於2021年第3季展開。