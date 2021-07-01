《華盛頓郵報》報導，紐約曼哈頓大陪審團已經在30日對川普集團（Trump Organization）及財務長懷索柏格（Allen Weisselberg）起訴。

《華盛頓郵報》、《紐約時報》、美國有線電視新聞網（CNN）等多家美媒報導，紐約曼哈頓大陪審團已經在昨（30）日對川普集團（Trump Organization）及財務長懷索柏格（Allen Weisselberg）提起刑事訴訟。

綜合美媒CNBC、富比世（Forbes）報導，《華盛頓郵報》（Washington Post）引述不具名消息人士指出，曼哈頓大陪審團已經在周三刑事起訴川普集團及財務長懷索柏格，起訴內容預計將持續保密至當地時間1日下午，懷索柏格預計在當天稍後受紐約州法官提審，川普集團預計也會被提審。

消息人士指出，大陪審團的指控主要圍繞川普集團支付懷索柏格及其他高層附加福利，但卻未正確申報納稅。

據美聯社30日報導，懷索柏格據悉從公司獲得公寓、汽車、學校學費等福利，但是都未對此報稅。

針對報導，曼哈頓區地方檢察官范斯（Cyrus Vance）的發言人拒絕回應，川普集團律師斐舍提（Ronald Fischetti）、懷索柏格的律師墨里根（Mary Mulligan）等都未回應。

針對川普集團的調查，最初主要關注該公司如何解釋川普前私人律師柯恩（Michael Cohen）在2016年總統大選前，支付給成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）的封口費。

但此後調查範圍便擴大至柯恩對川普集團的指控，包括錯報多處房地產價值、從較低稅物義務中獲取利益，以及透過這些財產獲得較優惠的貸款與保險條件。近幾個月，曼哈頓檢察官也開始關注川普集團如何交代多名集團高層收到的附加福利，以及這些高層是否有對這些福利納稅。

川普集團律師斐舍提上周指出，在他超過50年的職業生涯中，從未見過公司因為給予員工報酬或附加福利而被地方檢察官辦公室針對。

多家外媒指出，預計川普不會在此案中受到刑事指控，不過2名內部人士向美國《野獸日報》（Daily Beast）透露，調查人員仍將持續針對川普，他們認為檢察官傾向利用起訴川普集團高層及他們的家人，進而讓他們變成川普的證人。