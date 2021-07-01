庫存續減，周三歐美原油期貨連2漲；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，截至6月25日當周，美國原油庫存減少670萬桶/日，為連續第六周呈降。其中奧克拉荷馬州，庫欣庫存降至去年3月以來的最低水平，係因煉油商需求上升所導致。

此外，研究機構預測，至2021年底，全球石油需求有望增加220萬桶/日，將造成500萬桶/日的供應缺口，提振終場油價連2漲；分析師表示，隨著庫存持續下降，以及即將召開的OPEC+會議，預計市場將迫切需要更多供應。其中美國原油漲幅0.7%，倫敦原油漲幅0.5%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.49美元，報每桶73.47美元；8月熱燃油漲0.01美元，報每加侖2.13美元；8月RBOB汽油維持平盤，報每加侖2.24美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.37美元，報每桶75.13美元。(商品行情網)