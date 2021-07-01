彭博社公布6月最新「全球防疫韌性排名」（Covid Resilience Ranking），台灣防疫表現從5月的第15名跌到第44名。國民黨立委洪孟楷指出，根據彭博社分析，以台灣現階段的疫苗接種率來推算，打完疫苗（疫苗覆蓋率75%）要花6年2個月的時間，令他難以置信，痛批蔡政府必須負起最大責任，向人民道歉。

洪孟楷昨日（6月30日）在臉書發文表示，台灣不僅在彭博社全球防疫韌性排名慘摔至第44名，彭博更以現階段的疫苗接種率來推算台灣打完疫苗（疫苗覆蓋路75%）要花6年2個月，讓他忍不住大罵：「天呀！難道這樣的生活要持續到2027嗎？」

洪孟楷指出，台灣會淪落到如今狀況，疫苗不夠還不肯用最開放的態度面對，才是最大原因。這次防疫表現第1名的美國，去年被疫情肆虐，染疫、死亡人數都是最高，但現在已可正常社交活動，甚至還能進場觀看比賽，這都是因為疫苗接種率高的緣故；反觀，台灣現階段連疫苗都不夠，更別提要衝高疫苗接種率，回過頭來看行政院院長蘇貞昌在2月說的2千萬劑疫苗，如今根本是個笑話。

對此，洪孟楷痛批，台灣要恢復經濟活動、要重回正常生活，疫苗是唯一途徑；蔡政府究竟是不是為了護航國產，所以不斷的卡民間購買疫苗？衛福部不斷要求民間購買疫苗需要提供原廠證明？但現階段我們打的疫苗，不管是AZ還是默德納，都不是原產國原廠生產的，若自己做不到還一直要求原廠，雙重標準、刻意刁難，只會讓人民更加憤怒。台灣從超前部署到現在需要即刻救援，政府必須負起最大責任，向人民道歉。