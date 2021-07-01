中選會將於明天開會議決「828全國公投日」是否能依法正常舉辦，反萊豬、公投綁大選、重啟核四、藻礁公投4項公投領銜人今天發布聯合聲明，呼籲中選會應本於獨立機關超然中立依法行政，並兼顧落實防疫及保障民權，辦理公投各項準備工作，提供民眾在安全與便捷的環境下行使公民的權利。

聲明中指出，中選會必須在7月2日委員會議，明確告訴國人，8月28日是否能繼續辦理公投或延期舉行，若有延期必要，該如何修正《公投法》第23條規定以因應，及說明延期的理由、延至何時辦理公投。

該份聲明提到，若如期舉行，應立即將所有選務人員納入第7類疫苗接種對象，提供充足防疫裝備及防疫津貼，中選會除應妥善規劃不在籍投票或移轉投票，投票時間應延長為上午7點半到下午5點半，另中選會與疫情中心應組成專家小組指導協助地方政府投開票所防疫及投票動線，負起完全責任。

公投綁大選案領銜人、國民黨主席江啟臣表示，他對中選會極度失望，其自5月27日宣布公投成案後，這一個月來，從未對外說明因疫情下如何辦理「828全國公投日」作業，反而對媒體放話，要以「簽名前死亡」的極少數案例（比例僅為0.02％-0.3％，且領銜人並無公權力可進行查證），將公投領銜人移送法辦。

江啟臣鄭重呼籲，「政治考量」絕對不是中選會應該顧慮的因素，「保障民權」、「防疫安全」、「依法行政」才是中選會唯一的準繩，慎重評估兼顧防疫安全與公民權利下舉辦公投，這也是台灣民主價值與政治信任的最後一道防線。

重啟核四領銜人黃士修說，若如期舉行，中選會內部想必十分清楚，依照各國經驗，若不採行不在籍投票方式，將會大幅降低投票率，形成「多數但不通過」的民主弔詭，貽笑國際。

黃士修指出，無論延期與否，他強烈建議效法韓國去年在疫情期間選舉經驗，採取不在籍投票方式確保民主參與，投票率創下20年以來最高紀錄，這才是民主國家的超前部署。

黃士修說，不在籍投票有很多種形式，其中「移轉透票」最簡單，先上網登記更改投票所，事先造冊投票即可，中選會副主委陳朝建過去曾主張，若不在籍投票以「移轉投票」為主，並無單獨立法必要，「現在戶政系統可以立即處理」。