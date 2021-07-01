大陸共產黨成立 100 周年大會

中共成立100周年大會7月1日上午8時登場，中共總書記習近平發表重要談話。

習近平說，以史為鑒、開創未來，必須堅持和發展中國特色社會主義。走自己的路，是中共的全部理論和實踐立足點，更是中共百年奮鬥得出的歷史結論。中國特色社會主義是中共和人民歷經千辛萬苦、付出巨大代價取得的根本成就，是實現中華民族偉大復興的正確道路。中共堅持和發展中國特色社會主義，推動物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明協調發展，創造了中國式現代化新道路，創造了人類文明新形態。

習近平稱，必須堅持中共的基本理論、基本路線、基本方略，統籌推進「五位一體」總體布局、協調推進「四個全面」戰略布局，全面深化改革開放，立足新發展階段，完整、準確、全面貫徹新發展理念，構建新發展格局，推動高品質發展，推進科技自立自強，保證人民當家作主，堅持依法治國，堅持社會主義核心價值體系，堅持在發展中保障和改善民生，堅持人與自然和諧共生，協同推進人民富裕、國家強盛、中國美麗。

習近平說，中華民族擁有在5000多年歷史演進中形成的燦爛文明，中國共產黨擁有百年奮鬥實踐和70多年執政興國經驗，中共積極學習借鑒人類文明的一切有益成果，歡迎一切有益的建議和善意的批評，但絕不接受教師爺般頤指氣使的說教！中國共產黨和中國人民將在自己選擇的道路上昂首闊步走下去，把中國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中！

習近平說，以史為鑒、開創未來，必須加快國防和軍隊現代化。強國必須強軍，軍強才能國安。堅持黨指揮槍、建設自己的人民軍隊，是黨在血與火的鬥爭中得出的顛撲不破的真理。人民軍隊為黨和人民建立了不朽功勳，是保衛紅色江山、維護民族尊嚴的堅強柱石，也是維護地區和世界和平的強大力量。 必須全面貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，堅持走中國特色強軍之路，全面推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，把人民軍隊建設成為世界一流軍隊，以更強大的能力、更可靠的手段捍衛國家主權、安全、發展利益！

習近平說，以史為鑒、開創未來，必須進行具有許多新的歷史特點的偉大鬥爭。敢於鬥爭、敢於勝利，是中國共產黨不可戰勝的強大精神力量。實現偉大夢想就要頑強拼搏、不懈奮鬥。今天，我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，同時必須準備付出更為艱巨、更為艱苦的努力。必須增強憂患意識、始終居安思危，貫徹總體國家安全觀，統籌發展和安全，統籌中華民族偉大復興戰略全域和世界百年未有之大變局，深刻認識中國社會主要矛盾變化帶來的新特徵新要求，深刻認識錯綜複雜的國際環境帶來的新矛盾新挑戰，敢於鬥爭，善於鬥爭，逢山開道、遇水架橋，勇於戰勝一切風險挑戰！