經濟數據強力反彈，推升通貨膨脹指數，聯準會也釋出有意在2023年提前升息的想法，並開始討論縮減寬鬆貨幣政策（QE），引發市場出現恐慌，對此，聯準會官員Robert Kaplan表示，應該要盡早採取行動，將腳慢慢移開油門，大家都知道緊縮政策一定會執行，只是何時會發生的問題，同時也可以避免再爆發2013年的恐慌事件。

美媒報導，Robert Kaplan認為，聯準會應該要在今年底前踏出升息第一步，開始縮減購買資產的比重，「這些政策在2020年非常有效，在今年初也給予幫助，但現在需求充足反倒出現供應問題，我擔心購債並不是很有效，且還可能出現副作用。」

Robert Kaplan強調，要讓大家開始對經濟政策改變有感覺，後續升息行動才會更順利，同時也可以避免2013年恐慌事件再度上演，他說：「要讓腳慢慢離開油門，這會讓大家擁有更多靈活性，同時避免未來採取更突然的行動。」

聯準會曾在2013年暗示將逐漸停止寬鬆貨幣政策，造成全球投資人陷入恐慌，從股市、債市到金市都出現急跌走勢，美國銀行今年初的調查結果顯示，2013年模式的恐慌事件成為市場擔憂的風險。

此外，Robert Kaplan近期多次提出較為強硬的經濟政策建議，先前就預測聯準會最快在2022年升息，比聯準會的說法還要提早一年，但實際上Robert Kaplan並沒有今年跟明年聯準會公開市場委員會（FOMC）的投票權，要等到2023年才能參與投票。