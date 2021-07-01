昨（30日）夜7時52分，彰化知名地標「喬友大樓」驚傳大火，釀4死18傷慘劇。據警消指出，該大樓7、8、9樓目前改建為「百香果商旅」防疫旅館，當下一度受困31人，經警消9小時奮力搶救後，仍有4人宣告不治，分別為警消陳志帆、陳姓房客（男）、倪姓房客（男）和一名外籍移工。稍早，一名死者家屬抵達進行招魂儀式時，不斷對著焦黑現場向親友喊話，最後擲3次筊才擲到聖杯，畫面引人鼻酸。

昨（30日）夜7時52分，彰化知名地標「喬友大樓」驚傳大火，釀4死18傷慘劇。（彰化踢爆網／吳敏菁彰化傳真）

這場喬友大廈大火，總計救援檢疫與工作人員共31人，搜救人員搜救過程中，讓每人穿上隔離衣逐一搭雲梯車下樓，期間有5人失聯絡不上，搜救人員凌晨左右救出所有人，但清查時發現有2男1女房客，以及1名33歲陳姓消防隊員倒臥現場，沒有呼吸心跳，經急救仍無效。

據調查，消防分隊在救出所有人後陸續點名，才發現1名隊員失蹤，緊急再度上樓找人後，才在9627號房浴缸內找到已無呼吸心跳的隊員陳志帆（33歲）。陳男在103年考上消防員，2016年被派往彰化消防局東區消防隊服務，至今未婚，如今卻在救災過程中殉職，讓消防局同仁十分難過，不少人都哭了，全局上下氣氛低迷。

此外，現場救災另名25歲陳姓消防員過程中也受傷，經初步檢視，有氣胸、胸口挫傷等傷勢，凌晨送往彰化秀傳醫院加護病房，暫無生命危險，待情況好轉穩定後，將轉普通病房。

又警消初步研判，這場大火起火點位於大樓的2、3樓，雖然防疫旅館未遭火舌侵襲，可濃煙四竄，內部溫度相當高，後來更因斷電增加搜救難度，現場漆黑一片，趕赴現場指揮的縣長王惠美，今（1）日凌晨也透過縣府發聲明稿指出，火勢延燒導致救援緩慢，濃濃黑煙往上竄升，阻礙雲梯車視線，加上入夜斷電室內漆黑，更加重搜索困難。

稍早，其中一名死者家屬神情哀戚、落寞的重返現場招魂，並於一片焦黑中向親友喊話，場面令人不捨，最後一連擲3次才將整個儀式完成。