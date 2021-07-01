美女主播詹可旬，甜美外型加上專業播報形象，累積一票死忠粉絲力挺，不過她表示近來將消失在螢光幕一陣子，主要是鼻竇炎病情加重，已經嚴重影響到生活和工作，因此決定入院接受專業治療。

詹可旬表示本來想低調進手術房，還是決定讓觀眾知道為何將在螢光幕前消失一陣子，主要是鼻竇炎病情加重，每天起床便進入打噴嚏和擤鼻涕的循環，半年內更惡化成無解的狀況，試遍醫生囑咐過所有能改善的方法，未料病情卻急轉直下，甚至在疫情嚴峻的敏感時期，更是「聞不到氣味、吃東西食不知味」，導致每次都要快速補上「大家別擔心，我PCR陰性啦」。

由於病情嚴重到某程度，也讓詹可旬遵從醫生建議，入院接受專業治療，從這週開始放下身邊所有工作，將暫居醫院休養一陣子，強調會利用兩週時間讓身體儘早復原，屆時才能早點歸隊，更不忘強調：「已經迫不及待聞到新鮮空氣了」，對此，網友也紛紛留言：「開完後真的會覺得世界空氣截然不同，鼻腔暢通的呼吸快感超棒的」、「保重身體！期待儘早在螢光幕上看到妳播新聞的倩影」。

詹可旬過去曾為FOX體育台世界體育中心主播，現在則是寰宇新聞台主播，負責播報國際新聞，之前有網友討論「台灣最正的體育主播是誰？」貼文一出引發熱議，詹可旬因為長相甜美，不僅深受觀眾喜愛，更是許多粉絲心中的女神主播。