全國三級警延長至7月12日，有鑑於國內疫情趨緩趨勢，不少人盼著解封。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，台灣確診者康復率已達7成5，RT值（有效再生數）已連續3周小於１，本周解封指數也已來到0.4，若搭配好防疫措施、加快疫苗施打，距離解封的日子就不遠了。

對於是否能於7月12日如期解封？陳秀熙表示，解封與疫苗的施打速率息息相關，目前1至6類施打第1劑疫苗比率約為62%，每天施打20萬劑，會比每天施打4萬劑降低67%的感染數，施打疫苗速率愈快，降級機率也會愈高，因此推算每天若能施打15萬劑，即可降至2.5級，若每日新增確診數都在30例以下，愈快做到愈有機會解封。

陳秀熙說，台灣確診康復率達7成5，RT值連續3周小於1，本周解封指數來到0.4，再加上口罩施戴率與社交距離嚴格實施，已達成解封條件，若搭配好防疫措施、加快疫苗施打，距離解封的日子就不遠了。

陳秀熙昨也分析，Delta印度變異株進入屏東社區，目前累計15人確診，由於Delta傳染力高，從祕魯祖孫至白牌計程車司機、其家人及友人，病毒已傳至第三代，並以英國資料來看，感染人數應會擴大至75人，但屏東Delta確診數卻僅有15人，他點出2個可能原因，其一仍有隱形確診者未被找到；其二為台灣目前處於三級警戒，再加上縣府大規模篩檢，有效阻斷傳播鏈。

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