打造防疫期間「不群聚安心出遊」新模式，雲朗觀光集團旗下位在日月潭的雲品溫泉度假酒店將於即（7/1)日起至7/14日推出24小時的『防疫桃花源』住房專案，每層樓僅提供一組貴賓使用，每組貴賓需為五人以下同住家人，除享來回到府接送服務外，並在每層樓提供專屬的遊憩空間與用餐區域，住宿期間享有管家式服務，一泊五食每晚15萬元起。

全國三級警戒已超過一個月，日月潭雲品溫泉酒店自五月底即自主休館進行全館深層清潔，並正申請國際認證程序中，房間和公共空間都進行最高規格的消毒，期盼在疫情趨緩時帶給顧客最安心舒適的旅宿環境。如今重啟營運推出『防疫桃花源』住房專案，等同「一層一戶的Villa式豪宅度假」，首開為防疫旅遊市場先例。

雲品溫泉度假酒店的24小時『防疫桃花源』住房專案，標榜讓旅客能擁有一處親近自然放輕鬆的旅行寓所，採取最高規格人流管制，每日至多僅開放五組同住家庭的貴賓入住，以Villa獨立空間概念為基底，每組貴賓享有專屬的『包層』空間，總共以五人入住為上限，依照入住人數安排需要的房型與間數，可一人一間悠閒在套房陽台或走廊一角，靜靜欣賞國家級的日月潭湖光山色，或是浸泡在有美人湯之稱的溫泉裡，為身體增加防禦力。入住期間搭配受過專業訓練的管家，隨時提供雲品最令人讚賞的貼心服務。

為確保入住期間安全性，並讓入住「貴客」能完全放鬆享受旅程，雲品酒店強調，一切配套措施都嚴格遵守指揮中心三級警戒下的所有規範，並自訂更高標準確切落實執行。不僅在環境硬體做好準備，所有雲品工作同仁在進入飯店前都將經過快篩檢測，並在服務期間全程居住在館內，同時也提供客人專屬車輛到府接送的服務，全面保護貴賓的健康，降低出遊期間接觸機會。

雲品酒店表示，客人到館後，亦須快篩陰性方能入住，以最高規格維護客人與同仁安全。所有餐飲服務亦遵守餐廳不得內用的規範，而是以外帶形式在各樓層空曠的大梯廳單獨擺設提供同住家人獨立用餐環境，大片落地玻璃窗通透納景引入日月潭的美景，時時刻刻敞徉在大自然的懷抱之中，此景正是『隱隱飛橋隔野煙，石礬西畔問漁船。桃花盡日隨流水，洞在清溪何處邊』，貴賓穿越時空體驗唐朝張旭所描述的閒適山林。

尊榮的服務體驗不僅於此，在入住的樓層中還特別打造專屬的遊憩室和健身空間，小朋友喜愛的遊樂設備、樂高積木、桌遊等都可以無限暢玩，同時，也為重視健康的旅客準備瑜珈墊、彈力繩及健身器材，全家大小都能找到屬於自己最自在的空間，讓每組入住的旅客在使用設備之下不用與其他旅客接觸，保持最安全的距離，愜意享受全新的旅遊度假模式。

入住期間的膳食全程由頂級廚藝團隊規劃，自入住起一連享受五次饗宴：抵達飯店提供迎賓點心吧與各式飲品暢飲；晚間於落地窗前品嚐米其林三星等級的精緻粵菜套餐，包含暖胃的雞粥燉活鮑、肉質鮮嫩口感清甜的筍殼魚、酒蛋麵線以及饕客不能錯過的炸豆腐奶，讓無法上館子打牙祭的時刻也能嚐到主廚好手藝；深夜也為有吃宵夜習慣的貴賓準備清粥小菜、府城蝦捲、及夜市國民料理等小品，讓貴賓可以享受日月潭的靜謐時光。

翌日早餐則可依照喜好挑選中式、台式或西式三款主餐，搭配自助式的沙拉吧與麵包籃及寶島當季現點現切水果，讓一日的開端充滿活力與元氣；退房前的午餐則為貴賓安排海陸餐點，無限量供應的綜合生菜、握壽司及生魚片拼盤開胃後，主餐則獻上波士頓龍蝦與頂級肋眼牛排，餐後吸睛的點心珠寶車多達十來種的精巧甜點，吃進嘴裡每口都纏繞著幸福滋味。美國作家亨利米勒說過，「旅人的目的地從來不是一個地點，而是以一種新的眼光來看待事物」。雲品酒店用這句話邀請貴賓用全新眼光來體驗防疫桃花源，在疫情下也能安全放鬆。