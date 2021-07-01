美國連鎖服飾店Gap 30日（周三）宣布，將關閉英國、愛爾蘭所有門市，並打算出售義大利與法國零售業務，目前正與夥伴業者協商接手事宜，希望縮減歐洲規模以撙節成本。

根據規劃，Gap 9月底以前將關閉英國和愛爾蘭所有Gap Specialty與Gap Outlet門市。消息公布後，Gap周三午盤股價上漲約3％。

Gap指出，目前與FIB集團零售事業Hermione People and Brands洽談接收法國門市，另一家夥伴考慮收購義大利門市，但Gap未透露名稱。

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