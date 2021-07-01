中央流行疫情指揮中心宣布，從國外入境一律入住集中檢疫所或防疫旅館進行14天檢疫，一名任職防疫旅館的櫃台人員表示，昨天（30日）中午接到通知，一名住客倒臥在房有生命危險，他僅戴口罩及護目鏡，就衝進房救人，等救護車來之後，馬上躲進空房、害怕染疫，而他的這一舉動，讓網友大讚保護了飯店裡的所有人。

「做飯店做久了，什麼都是反射動作」，這名飯店櫃台人員在臉書「爆怨2公社」發文，指出30日中午一點半，接到一名住客的朋友通知飯店，住客倒在房間，有生命危險，第一時間他照著SOP進房，看到客人癱軟在地上，沒帶口罩、目測失禁，這時他身上只有「口罩+護目鏡」，第一個反射動作還是先確認客人生命跡象，由於地板空間不足，只好將客人扛上床躺平，頭部墊高，通知119前來。

原PO表示，等救護車來接手後，並沒有立刻回櫃台，而是用電話交代同事事情後，躲進空房自我隔離，「獨處後才感到害怕，開始電話通知家人暫不能回去，一邊想著如果中獎了怎麼辦」，下午4點多時，接到通知，客人已經住進加護病房，原因不明，讓原PO聽了更慌張。所幸下午6點多台北馬階通知，客人兩次PCR都陰性，才讓他和同仁們鬆了一口氣，「也不用整館封鎖了，以防萬一今晚我還是住在飯店，希望這種事不要再來一次」。

對此，網友紛紛留言，大讚他做得很棒：「如果大家都能有你這樣的態度，疫情也不至於變成這樣，祝健康」、「你警覺心很重，做的很好，謝謝你保護了自己也保護了別人」、「還是自己隔離一下，那是有潛伏期的驗不出來」、「你的專業見義勇為的心救了人，謝謝你」。