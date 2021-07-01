39歲南韓女神宋慧喬出道以來形象清新、優雅，近日她拍攝新加坡版《ELLE》雜誌封面，難得突破自我秀出火辣身材，朦朧又充滿女人氣息的照片再度美出新高度。

宋慧喬與宋仲基因合作電視劇《太陽的後裔》結緣，2017年無預警宣布結婚震撼全球，想不到維持1年多就分道揚鑣；沉澱近2年，她終於接下新劇《現正分手中》（지금 헤어지는 중입니다），與小11歲男星張基龍大談姐弟戀，忙於拍攝的同時，其餘時間也塞滿滿，宋慧喬與新加坡版《ELLE》雜誌合作，成為7月份封面人物，她在IG分享一系列美照，重現神仙顏值和穠纖合度的曲線。

拍攝的地點取景在燈光朦朧的香閨，照片中，宋慧喬化著乾淨的彩妝，飄逸的長髮隨性散落，擺出躺臥、斜倚等各式撩人姿勢，還有浴缸的濕身畫面；值得一提的是，穿著一向包緊緊的宋慧喬，罕見穿著純白細肩帶服飾入鏡，趴躺在毛絨絨的地毯上，豐滿的上圍呼之欲出，加上一雙魅惑貓眼，性感又神祕的氛圍令人眼睛一亮，讚嘆宋慧喬不僅臉蛋漂亮，身材竟然也這麼辣。

宋慧喬即將來到女人40一朶花的年紀，外型竟然依舊停留在20幾歲，她曾分享保養祕訣，每天都會抽空15分鐘做瑜伽、有氧運動，或是透過健走和溜狗消耗熱量，有時候一走就4個小時；飲食部分，她掌握早、午餐吃八分飽，6點前吃完晚餐，且三餐的時間都很固定，如果想要吃零食，會以高纖維、低熱量的為主，確保不會吃進高熱量的加工食品。