預估需求增，周三馬來西亞棕櫚油觸3周高點；因印度降低該國棕櫚油進口稅，令投資人預估增加棕櫚油需求量，因此帶動馬來西亞棕櫚油價格漲逾1%，為連續2個交易日上漲，盤中觸及近3周高點。

周三(6/30) 馬來西亞衍生產品交易所(BMD)9月棕櫚油期貨終場上漲46馬幣，或約1.3%，至每噸3599馬幣（約867.2美元），而近月棕櫚油約漲0.9%，至每噸3782馬幣；大連期交所近月豆油約漲1.1%，近月棕櫚油約漲0.9%；芝加哥期交所近月豆油約漲1.6%。(商品行情網)