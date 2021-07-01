正崴集團子公司森崴能源（6806），去年12月7日登錄興櫃掛牌交易後，趕在6月最後一日正式送件申請股票上市，成為國內首家離岸風電統包工程（EPC）廠家申請上市。森崴能源去年稅後純益2.44億元，毛利率27.94%，每股稅後盈餘（EPS）2.86元，今年第一季營收6.12億元，稅後純益2.62億元，每股稅後盈餘2.63元，主要是因森崴能源深耕及佈局再生能源產業已久，且受惠於政府政策推動及國際級企業推廣使用綠電。

森崴能源成立於2007年4月27日，實收資本額13億元，董事長郭台強，總經理胡惠森，公司主要產品為能源開發工程服務及電廠維運（設備維修）、太陽能發電廠、節能、儲能服務工程等全方位專業能源服務。

在全球永續發展與台灣能源轉型政策潮流下，森崴能源訂定「光、風、水、氣、大平台」發展戰略，專注於太陽光電、離岸風電、陸域風電、水力發電等再生能源電廠投資開發、建置和運維；及潔淨能源液化天然氣（LNG）進口、綠電交易平台與ESCO節能、儲能裝置技術等全方位能源服務，是擁有完整一條龍的再生能源業者。

森崴能源旗下子公司富崴能源去年以628.88億元得標承攬台電二期的離岸風電統包工程（EPC），預計在彰化外海建置300MW的風力發電及五年運維合約。太陽能發電廠方面，目前已經運行的案子，包括地面型、水面型、屋頂型等的太陽能發電廠，北到台北港的世紀鋼鐵碼頭屋頂、南到屏東牡丹鄉鴨寮、東到花蓮、西到金門。

另一子公司富威電力更參與國內首批的綠電交易，提供企業綠電交易、儲能及節能ESCO等三大服務，今年4月21日與南亞科技（2408）達成綠電購售簽約合作。森崴能源全力發展潔淨能源是台灣唯一多元化發展的代表性公司、也是台灣ESG產業代表公司。