彰化市喬友大廈30日晚間發生火警，7至9樓為防疫旅館，一度將27名居家隔離民眾與4位旅館員工困住，警消在清晨3時許將人救出，但仍有2男1女房客及1名消防隊員喪命；其中殉職消防員陳志帆疑似因氧氣用盡，躲在旅館浴室內遭濃煙嗆昏窒息，同事們獲知後悲痛不已，臉書上更有1張貌似消防弟兄蹲地掩面哭泣的照片，令眾人鼻酸。

根據調查，消防分隊在救出所有人後陸續點名，才發現1名隊員失蹤，緊急再度上樓找人後，才在9627號房的浴缸內趙找已沒有呼吸心跳的隊員陳志帆（33歲），研判因火勢延燒8個小時，陳男雖穿戴全套設備、背負空氣瓶，但進入火場時間太長導致氧氣不足，因此躲在浴室內等待救援，不料卻不慎遭濃煙嗆暈窒息。

彰化市喬友大廈30日晚間發生火警，7至9樓為防疫旅館，一度將27名居家隔離民眾與4位旅館員工困住，警消在清晨3時許將人救出，但仍有2男1女房客及1名消防隊員喪命。（彰化踢爆網／吳敏菁彰化傳真）

消防隊員陳志帆不幸殉職，同事們獲知後悲痛不已，臉書上更有1張貌似消防弟兄蹲地掩面哭泣的照片，令眾人鼻酸。（翻攝自臉書「彰化人大小事」）

消防隊同袍發現陳志帆後，救緊急將全身燻黑的陳員抬出旅館外，圍著他不斷輪流跪地實施CPR，最後仍回天乏術，不少同仁當場淚崩，場面令人鼻酸；臉書「彰化人大小事」更有1張疑似消防隊弟兄脫去身上裝備後，蹲在地上掩面哭泣的照片，地上還放置消防管線，PO文者提到「辛苦了夥伴，大家都累了，致彰化勇猛的戰士rip」。

據悉，陳志帆在103年考上消防員，2016年被派往彰化消防局東區消防隊服務，至今未婚，如今卻在救災過程中殉職，讓消防局同仁十分難過；消防局表示，防疫旅館住客含員工31人脫困送醫，最後一名住客獲救送醫時間為今天凌晨3時42分；另外，截至今天凌晨4時24分，有3名消防員在搶救任務中受傷或身體不適而送醫，其中1人失去生命徵象、2人輕傷。