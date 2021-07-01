余天、李亞萍夫婦的二女兒余苑綺，人生自2014年開始波折不斷，當年她發現罹患直腸癌，雖抗癌成功，但2019年生第二胎時又發現癌細胞復發，為了家人她勇敢再動手術，不料還在化療中，如今又傳噩耗，日前李亞萍證實女兒的癌細胞又擴散轉移，事隔多日余苑綺首度吐露心聲，表示「其實不太想說」，覺得親友看到報導都會擔心，堅強得讓人心疼。

余苑綺2014年發現罹患直腸癌，且已是第3期，當年她勇敢接受手術，並在2年內歷經12次化療，終於在2016年宣布抗癌成功，更結婚、生下女兒，讓醫生也不禁覺得是奇蹟，不料余苑綺在懷上二寶後，擔心寶寶安全沒回診，待產後再追蹤癌症竟又復發，且從淋巴擴散至肝、肺，為了兩個小孩，余苑綺堅強接受手術，不料如今化療還沒做完，她僅存的肺葉片照出了陰影，深入檢查更發現大腿胯骨的淋巴結有2公分大的腫瘤，家人跟她本人得知後都相當震驚難過。

余苑綺預計8月要再動刀，這也會是個不小的手術，她接受《三立新聞網》專訪，表示其實這回癌症的狀態，她不太想講，「一講周圍親朋好友都會很擔心，一直問」，生病了還關照著其他人的心情，余苑綺表示，她疫情期間，都在家邊對抗病魔邊陪孩子，其實本不想再挨刀，但媽媽李亞萍一直鼓勵勸說，才讓她鼓起勇氣，再次迎戰癌症。

至於目前的身體狀況，余苑綺表示因為化療的關係，導致她食慾不振，但要開刀就要儲備體力，她有盡可能正常吃三餐「有胃口能吃盡量吃」，此外，她仍為小孩持續工作，這段期間還接了5支業配，進帳6位數。

至於如今病況難以預測，疫情也還不能放鬆，余苑綺坦言心情難免受到影響，但她會盡力調整，如今有老公、孩子陪，她比較能保持平常心面對，聽從醫師指示接受治療，還說：「現在疫情這麼嚴重，相信有更多比我辛苦的人」，還秀出孩子們的照片，喊話：「為了我的帥哥美女，大家一起加油吧！」，自己這麼辛苦，還不忘幫大家打氣，讓人覺得格外心疼。