30歲陳姓男子昨(30日)清晨4時30分，在高雄市順昌街遭一輛轎車撞飛後，全身是血倒臥地，又遭3名惡煞持棍棒猛毆，最後慘死在現場。警方昨天傳逮捕2名行凶份子，初步調查陳姓死者先前疑似與人有買賣毒品買賣糾紛，昨天凌晨雙方相約談判，未料卻遭對方3人打死，目前專案小組仍在追捕在逃嫌犯。

警方追查，陳男疑與他人因毒品買賣糾紛，雙方談判破裂遭人毆打刺死，據了解，警方以車追人，陸續將犯嫌逮捕到案，正積極調查事發原委。

陳男當時由友人騎乘電動車到家樂福機車停車場後，陳男獨自步行至大順、鼎山街路邊等候約2、3分鐘，一部銀色車輛從莊敬路往大順路行駛而來，並停下與陳男對話。

沒想到，副駕駛突然有1名男子下車走向陳男，不發一語就對陳猛打，陳男拔退狂奔至順昌街，銀色轎車也緊追在後，同時後座再下車2名男子，也持刀棍對陳男猛烈毆打，直到陳男滿身是血倒下後，3人才趕緊上車逃之夭夭。