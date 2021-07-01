台灣機車業龍頭光陽工業宣布透過金庫資本斥資1.8億元，入股台灣大車隊旗下全球快遞，全球快遞將導入光陽的Ionex電動機車及能源平台，布建台灣宅配快遞車隊與管理網絡。金庫資本不排除透過結盟全球快遞，成為東南亞共享服務超級獨角獸Grab進軍台灣的橋樑。

大車隊董事長林村田表示，將積極與光陽集團合作Ionex電動機車物流解決方案，建構B2B、B2C外送電動機車車隊，更將共同打造台灣電動車解決方案向全球市場輸出。

此次光陽透過金庫資本，投資全球快遞1.8億元，全球快遞將用於人才培育與團隊擴編，包含資料科學家、演算法工程師、App軟體工程師、前端工程師、營運管理、行銷科技、客戶服務與客戶體驗等。金庫資本除成為全球快遞的第二大股東，也將扮演未來資本化的推手，協助全球快遞透過金庫資本的生態系統，與包括Grab在內的全球出行獨角獸展開合作。

光陽積極布局全球電動機車市場，近年來積極透過出資入股、技術合作等模式，與中國大陸、東南亞的快遞物流、共享出行業者合作，輸出光陽Ionex電動機車與能源平台等生態系，取得進入海外市場的門票。

例如光陽與大陸鮮食配送服務「盒馬鮮生」、共享電動機車業者「騎電科技」、電動機車電池交換業者「張飛充電」合作，在東南亞入股Grab與旗下Grab Wheels，並協助Grab落實電動機車系統的布建。

在台灣，光陽也期待透過與全球快遞的合作，加速光陽Ionex生態系的推廣。據了解，全球快遞旗下有多達2.6萬位騎士物流車隊，光陽可藉此拓展Ionex電動機車銷售，並加速Ionex能源平台、電池交換站，打入全球快遞的企業客戶通路。

事實上，光陽今年3月甫發表最新一代的Ionex 3.0電動機車解決方案，一口氣發表多款電動機車與全新的電池交換站，並喊出兩年內全台布設4000個電池交換站的目標，這次與全球快遞的合作，看好將能加速光陽在台灣電動機車生態系的推進。