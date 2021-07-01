朱學恒收到台北市政府警察局中山分局的通知書。（圖／摘自朱學恒臉書）

宅神朱學恒6月曾送4盆花藍到中央流行疫情指揮中心，上題「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，遭不滿民眾到北檢告發，如今被告妨害公務，需在6月24日至警局應訊。民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇昨(6月30日)晚間在臉書表示，不贊成朱學恒的行為，但絕對捍衛憲法上賦予他的權利，也就是言論自由。

陳思宇表示，若僅依政治立場不同就箝制其言論自由，恐將造成寒蟬效應，再也沒有人敢說真話，相信法律系出身的總統蔡英文及行政院長蘇貞昌，都知道什麼是言論自由，況且爾俸爾祿、民脂民膏還是蘇院長曾用來鼓勵公務員的言語，怎麼換個人講就變成院長口中是詛咒人的話?

陳思宇進一步舉例，對於過去確診死亡人數上百、3+11、境外入境沒普篩造成防疫破口、買不到疫苗，蘇貞昌及陳時中都沒第一時間親上火線做出回應、對於3+11及境外入境沒普篩造成防疫破口一事，從未道歉、對於買不到疫苗蘇院長還反問「難道你買不到雞腿會怪自己嗎?」對於確診亡人數遠超600，還是透過立委在立院的質詢，好不容易才讓院長及部長鬆口道歉。

因此，陳思宇說，道歉並不難，難的是沒有勇氣道歉，犯錯也不可怕，可怕的是沒有面對犯錯的勇氣，還一再地否認自己沒有做錯，「想請院長及部長正視自己錯誤的決策，並且誠懇地向全國人民道歉，這才是身為官員應有的作為」。