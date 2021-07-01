顏寬恒3個月成功減重10.4公斤，目前瘦到變79.1公斤，他在臉書秀出照片。（摘自顏寬恒臉書／陳淑娥台中傳真）

前立委顏寬恒3月份下定決心進行減重，3個月要瘦10公斤，雖在最後5天還剩3公斤時摔傷，但他帶傷忍痛運動，如今終於達標。他1日在臉書公告「這條路是自己決定的，就算跪著走也要走完」，更表示若疫情三級解封，要請吃雞排2000份。

顏寬恒從小就是阿嬤跟所有長輩寵兒，大家都愛把好東西餵過來，高中以後，幾乎都沒有瘦過。去年疫情來臨讓他重新思考，世事無常，人生在世應掌握一件事，就是自己。他3月份決定3個月內要減重10公斤，那是為了看到孫子孫女長大，為了自己家人，也是為了證明給自己和大家看，只要下定決心，任何人都做得到。

顏寬恒說，最後五天，距離目標還剩3公斤，竟然摔傷了，對已經減重到最後一刻的人來說，再也沒有比這個更壞的消息。那是從肋骨一直傷到前胸的瘀青，光是呼吸都會痛，重訓推不動，跑步喘氣都會撕心裂肺的痛，差一點點就絕望了，一天要瘦0.6公斤，身上沒傷都不一定做得到了，況且是身上有傷，但既然這條路是自己決定的，就算跪著走也要走完。

顏寬恒指出，爸爸拿出珍藏藥酒給我抹，一邊嘮叨勸說不要再減重。雖然每一步都痛，還是堅持在跑步機咬著牙快走。最後五天，每一天都痛苦，每一天呼吸，每一天喝水都痛，但每一天都在向目標邁進。

他說：「2021年6月25日上午09：32分，79.9公斤，還差400公克；再上跑步機！2021年6月25日上午11：42分，79.1公斤! 3個月的時間減了10.4公斤，寬恒做到了！」

顏寬恒表示，由於草爺減重失敗要請1000份雞排，他雖然贏了，但眼看台灣現在一片低迷，太需要一場勝利了。顏寬恒宣布，只要台灣能夠三級解封，解封的那一周周末，他也加請2000份雞排，總共3000份雞排，讓他們盡棉薄之力，一起活絡這一區的人心和小攤販！

顏寬恒指出，既然都宣布要請客，那當然要更進一步挑戰，在減重成功之後，總覺得自己還有不足，在年底之前加碼鍛鍊要練出腹肌，做不到就再請3000份雞排！「沒錯！兒子跟孫子們，看看爺爺要超越自己鍛鍊出鋼鐵的肉體。」