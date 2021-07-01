針對慈濟採購疫苗議題，資深媒體人陳文茜昨在臉書發文請求政府，請掌權者放下拳頭，讓慈濟慈悲救世，對此，藍委洪孟楷直言，看到陳文茜的文章，著實句句精闢，慈悲為懷的宗教團體，想採購疫苗贈送台灣，卻被政府要求「再等等」，洪怒批執政者，「人命關天」四個字還記得怎麼寫嗎？

洪孟楷今（1日）在臉書發文表示，一早看到陳文茜的文章，著實句句精闢，慈悲為懷的宗教團體籲，把募捐而來的經費去國外採購疫苗贈送台灣，卻被政府要求「再等等」。洪痛批，等什麼等，「人命關天」這四個字現在執政黨還記得怎麼寫，難道政府的官威比天還大？

陳文茜呼籲掌權者放下拳頭，洪孟楷嘆，現在每進來多一支疫苗，就代表多一個人民施打，就多一分台灣集體保護力，這是幫政府的忙，才是真正政府的神隊友，掌權者欲用拳頭相向，所謂到底何來？

洪孟楷呼籲總統蔡英文，別忘記跟證嚴上人會面說的話，「積極處理」。證嚴法師也說了，採購疫苗是為了搶救生命，任何一位人民的命都是寶貴，也都應該是執政者的心頭肉。蔡英文都已下達類軍令狀的積極處理，那面對會說出「再等等」的指揮官，是蔡英文叫不動？還是指揮官不聽令。

疫情三級警戒已經近兩個月，洪孟楷稱，600多位台灣人病歿，「人命關天」這四個字才是台灣兩千三百萬人所能認同的普世價值。總統是人民選出來，照理說是為人民工作，而非人民為總統工作。而既然慈濟願意入世並肩起重責，總統代表著台灣所有人，請真真正正的積極協助，別再耽誤了。