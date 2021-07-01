中國共產黨成立一百週年大會今天上午在北京天安門廣場舉行，中共總書記習近平發表講話。（央視新聞截圖）

【LIVE直播】大陸共產黨成立 100 周年大會｜2021.07.01

中國共產黨成立一百週年大會今天上午在北京天安門廣場舉行，中共總書記習近平發表講話時談到兩岸關係時表示，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。」

習近平重申，要堅持一個中國原則和「九二共識」，推進祖國和平統一進程。包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何「台獨」圖謀，共創民族復興美好未來。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

解放軍如何捍衛大陸國家主權和領土完整？習近平在致辭時表示，「必須加快國防和軍隊現代化。強國必須強軍，軍強才能國安。堅持黨指揮槍、建設自己的人民軍隊，是黨在血與火的鬥爭中得出的顛撲不破的真理。人民軍隊為黨和人民建立了不朽功勳，是保衛紅色江山、維護民族尊嚴的堅強柱石，也是維護地區和世界和平的強大力量。」

習近平表示，「新的征程上，我們必須全面貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，堅持走中國特色強軍之路，全面推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，把人民軍隊建設成為世界一流軍隊，以更強大的能力、更可靠的手段捍衛國家主權、安全、發展利益。」