鼎炫-KY(8499)子公司隆揚電子向深圳證交所遞交創業板上市申請，經深圳證券交易所受理辦理。

隆揚主要聚焦EMI材料業務拓展，擁有昆山廠、重慶川揚廠生產基地，能垂直整合從導電原料研發生產、模切加工與提供客戶客製化電磁干擾解決方案，可有效解決電子產品電磁干擾、電器絕緣、機體散熱與外殼保護等需求，隨著近年積極佈局EMI材料事業新客戶、新領域業務表現，加上去年疫情掀起遠距商機，帶動主要客戶加大EMI材料訂單需求，推升近年來EMI材料事業繳出亮麗成績。

鼎炫-KY表示，為深化隆揚電子EMI材料業務中長期良好營運發展前景，集團於2020年股東會決議擬申請A股掛牌，不僅募資取得的資金可用來加速擴張材料事業行銷及業務，持續投入新材料研究與開發，引進高端研發人才，成功上市也可搭建獨立的融資平台，多元籌資管道以因應集團未來的營運資金、資本支出需求，提供更有效率的融資環境，以快速拓展大陸地區業務，吸引並激勵當地優秀專業人才，持續強化競爭優勢。如順利完成上市程序，有望對集團知名度及業務帶來正面效益，並提升集團轉投資價值。

為擴展境外市場並提高研發能力及產能，該公司亦擬於台灣設立子公司，有望加乘EMI材料事業市場競爭力、多區業務拓展、分散產能效益。