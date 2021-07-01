美國REITs第二季產業利多提早發酵，基本面快速回升，加上美債利率走跌，RMZ指數(美國REITs指標)收復去年跌幅並快速創高，突破1400點關卡。展望後市，台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國REITs在基本面明顯回溫下，大行持續上修REITs產業獲利，吸引國際主被動基金湧入，今年累積主被動基金流入70億美元，一反去年一整年流出108億美元的頹勢，並為2015年以來首次淨流入，預期RMZ指數有機會向上挑戰1500點大關，若短線拉回修正至1350點附近為絕佳的中長線買點。

今年以來，台新北美收益資產證券化基金累計報酬率達17.25%，表現優於道瓊REITs指數。

李文孝表示，由於全球資金仍充沛，同業併購案增加，有利REITs整體評價提升，此外，產業因建造成本上升而降低供給，需求仍強勁下，定價優勢將趨向房東，更重要的是，通膨緩步上升，REITs未來幾年租金表現將水漲船高，有利於對抗通膨上升壓力；另一方面，美國REITs股利率3%與公債有高達150bp的利差，深具吸引力。在利多匯集下，美林經理人調查顯示REITs目前是超額配置的產業選擇，未來二年多頭行情看俏。

李文孝表示，美國REITs各產業普遍呈現齊揚的榮景，在住宅類方面，獨棟宅及學生宅同店淨利連二季維持增長，所有型別承租率皆上升，五月承租率已都在97%之上，租金今年也開始逐月上升；旅館業方面，近期住房率回升至六成之上，中小城市、郊區、度假勝地旅館恢復較快；零售業今年關店數量相較前二年大幅下降，存活下來的都是轉型或成本控制得當，此外，第一季租金收取率皆提高，多數公司獲利因承租活動增加而超越預期，同店淨利大幅回升，未來幾年獲利持續上修，提早回至疫情前水準；個人倉儲供需趨向賣方市場，租金去年落底後快速彈升，每呎租金創新高。