美國老牌諧星比爾寇斯比在聯邦法院推翻對他17年前下藥性侵女性的定罪判決後，今天走出監獄。有些人為此結果感到憤怒，但他在「天才老爹」影集中的另一半則大呼錯誤終獲糾正。

83歲的比爾寇斯比（Bill Cosby）在賓州最高法院裁定他先前未獲公平審判後出獄，他返回費城（Philadelphia）附近的家中時，在屋外比了一個「勝利」手勢，但沒有回答記者提問。

法新社報導，比爾寇斯比被控於2004年在費城住處性侵康絲登（Andrea Constand），2018年被定罪。

但法官今天在79頁的裁定書中寫道，一名前地方檢察官與比爾寇斯比之間，曾針對比爾寇斯比在民事訴訟中所提證據達成不起訴協議。法官認為，這意味著這名老牌演員根本不該被起訴。

合議庭法官寫道：「比爾寇斯比的定罪和量刑判決獲撤銷」。

比爾寇斯比於是在當地時間下午約2時30分，步出了位於費城西北方56公里的賓州州立監獄。

●兩樣情：有人憤怒 有人叫好

比爾寇斯比是全球反性侵、反濫權的「我也是」運動（#MeToo）中，第一個因性侵而被判有罪的名人。他出獄後，控訴他的人和「我也是」運動支持者紛紛出面表達憤怒。

律師布倫（Lisa Bloom）表示，她和她所代表的3名控訴人「對於比爾寇斯比恢復自由身一事深感厭惡」。她接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，「我認為這等於是甩了所有被害人一記耳光」，法院裁定、涉事檢察官與比爾寇斯比達成的「私下協議」，都讓她「作嘔、震驚」。

曾參與演出「七夜怪談西洋篇」的女星安柏譚柏林（Amber Tamblyn）在社群網站推特（Twitter）貼文說：「這條新聞讓我火冒三丈。」她說：「我認識被這個男人下藥、昏過去後遭性侵的女性。無論是法院也好，這個決定也好，太可恥了。」

知名作家卡洛爾（E. Jean Carroll）在推特轉貼比爾寇斯比定罪被推翻的新聞連結，還說：「這就是女性不敢出面的原因。」路透社提到，卡洛爾曾指控前總統川普幾十年前非禮過她，川普予以否認。

然而，在影集「天才老爹」（The Cosby Show）中飾演比爾寇斯比另一半的女星費莉西亞拉夏德（Phylicia Rashad）推文說：「終於！一個糟糕的錯誤終獲糾正，一起誤判終獲改進。」 （譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1100701