《天涯明月刀M》已於昨日正式上線，遊戲主打開放式的武俠世界，跟隨劇情探索精緻、獨特的場景，由頂尖遊戲引擎打造的環境與角色，透過場景的光影與流暢的戰鬥讓玩家在《天涯明月刀M》中獲得沉浸式的冒險體驗。同時為了滿足玩家們對戰鬥的需求，在戰鬥系統中，《天涯明月刀M》打造了精巧的操作設計，幾乎每個BOSS都有專屬的機制，特殊打法，玩家通過達成特定條件才能對BOSS進行有效輸出，在融合了難度曲線變化後，遊戲的前期並沒有這樣特殊機制的BOSS，保障了新手玩家的戰鬥體驗。

使用「雷電模擬器」最高畫質體驗遊戲精美畫面

遊戲的場景與光影都相當優異，但與此同時對手機的要求也提高了不少，模擬器可以提供長時間的遊玩遊戲的平台，使用「雷電模擬器」進行遊戲可以維持最高品質的畫面與幀率，在推圖進行主線任務時，場景與人物特寫的鏡頭切換，更生動的感受到遊戲帶來的沉浸感。

遊戲目前開放六種職業，在創角時還可以進行精緻的捏臉

「雷電模擬器」主打低耗能，讓玩家能夠更流暢快速的進行遊戲體驗，但針對《天涯明月刀M 》這款畫風精美的遊戲，「雷電模擬器」還能讓玩家使用最高畫質與幀率流暢體驗遊戲，讓劇情黨玩家也可以沉浸感受遊戲的樂趣。也可以透過調整設定，使用更低耗能進行掛機，搭配「雷電模擬器」的操作錄製功能，自動連招進行攻擊，不用擔心遊戲無法掛機的問題。

透過遊戲內的畫質設定，自訂義渲染精度與場景精度、幀率，使遊戲畫質更清晰流暢

使用「雷電模擬器」多種功能客製化遊戲體驗

「雷電模擬器」配置有映射按鍵，完美還原電腦版的操作體驗。通過WASD鍵移動方向，滑鼠右鍵可以轉動視角，按下Ctrl綁定滑鼠不離開模擬器視窗，還可以按住Ctrl滾動滑鼠滑輪來放大縮小界面。透過F11快捷按鍵切換模擬器視窗大小，體驗視野更好的遊戲體驗。而對於熱衷於PVP模式的玩家，也可以打開按鍵設定自訂義映射按鍵，將按鍵調整成自己習慣的一套按鍵。

「雷電模擬器」適配還原端遊的按鍵操作

透過「雷電模擬器」的操作錄製功能，玩家還可以對重複的工件進行腳本的錄製，減少重複的操作，讓玩家可以更沉浸在《天涯明月刀M》本身的玩法上，感受遊戲營造的武俠氛圍。除此之外「雷電模擬器」還可對一些細部參數進行調整，不同的參數方案滿足不同電腦規格的玩家。當然想輕鬆體驗遊戲的話，使用預設的參數亦能暢玩遊戲，「雷電模擬器」提供了最適配電腦規格的預設參數。

準備好上線體驗《天涯明月刀M》的武俠世界了嗎？

玩家還是要注意一下，由於各類的設計還是需要考量玩家本身PC硬體的設備，玩家有設定上的問題也可以前往『雷電模擬器』官方網站或是討論區反應問題，能獲得更好的遊戲體驗。