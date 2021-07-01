根據美國媒體報導指出，美國男籃總經理科朗吉洛在接受《ESPN》採訪時表示，詹姆斯有可能再也不會披上美國隊戰袍打國際賽了。

柯朗吉洛說，你知道的，詹姆斯已經36歲了，時間對他造成什麼樣的傷害，如果你是人類，你的身體可以持續多長時間取決於你從事的運動項目，然後就是一個走下坡路的過程。

柯朗吉洛表示，「詹姆斯在上屆奧運會已決定不參加，因為他在生活中還有很多事要做，所以他投入了更多時間，做出了值得讚賞的貢獻。不過，我認為他在美國男籃的時間已經結束了。」

詹姆斯生涯曾參加過2004年雅典、2008年北京與2012年倫敦共三屆奧運，總計獲得2金1銅。詹姆斯打了24場奧運比賽，2004年首度披上美國隊戰袍，當時NBA二年級生的他，首戰就不敵波多黎各，該屆美國隊僅獲得銅牌，詹姆斯緊接著在北京與倫敦幫助美國隊拿下2面奧運金牌，在奧運賽場下寫下17連勝戰績。

2016年當夢幻隊在里約熱內盧奪金，完成3連霸的時候，詹姆斯告訴《ESPN》主持人尼科爾斯，「每次當我看比賽時，我都希望自己在場上。」然而這句話恐怕再也無法兌現了！

這次征戰東京奧運會的美國夢幻隊將尋求4連霸，陣中只有杜蘭特與卓雷蒙格林參加了2016年里約奧運，包含畢爾、利拉德、戴文布克等其他10名球員都是初登板。