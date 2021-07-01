選美出身的佘詩曼是1997年的香港小姐季軍，最讓台灣觀眾熟悉的是，佘詩曼2018年在宮廷劇《延禧攻略》飾演心機「嫻妃」一角，讓她再攀演藝事業高峰，而天生麗質的佘詩曼，是演藝圈著名的美魔女代表，親民的佘詩曼日前就曬出自拍照，自嘲46歲了還長痘痘，照片中還有比痘痘更吸睛，那就是佘詩曼顏值超凍齡，她肌膚白嫩、零毛孔，看起來就像個女大生。

不吝嗇分享生活日常的佘詩曼，日前在網曬出自拍照，頂著淡妝、以側臉入鏡的她，大方秀出在鼻孔下方、人中處的痘痘，佘詩曼還自嘲：「46（歲）還長痘？啥情況」，而凍齡有術的佘詩曼五官精緻、肌膚白到發光，臉上零細紋，完全沒讓歲月在臉上留痕跡。

佘詩曼曬美照，幽默自嘲46歲了還長痘痘。（圖／取材自佘詩曼微博）

佘詩曼美照看起來完全不像已46歲，吸引大陸男星尹正大讚「因為青春」，佘詩曼則是謙虛直呼是火鍋吃多了，網友紛紛留言：「青春無敵的證明」、「有一點美麗」、「這叫上火，不叫長痘」、「你是不是在長沙吃了太多上火的東西？」還釣出佘詩曼回應：「辣椒魚頭」。

佘詩曼雖然身為大美女，46歲的她感情仍交白卷，至今仍小姑獨處的佘詩曼，對感情態度隨緣，雖然她不急著找另一半，不過佘詩曼仍渴望愛情，至於男友的條件，佘詩曼則幽默表示：「有趣的靈魂」，也讓外界期待佘詩曼早日找到心中的白馬王子。