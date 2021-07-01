中鋼與旗下中龍鋼鐵6月份出貨 略低於規劃目標 10:102021/07/01 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到梅雨季節影響，中鋼與旗下中龍鋼鐵6月份出貨量，含鋼胚半成品，共計108.4萬公噸，較目標量110.3萬公噸，減少1.9萬公噸，其中內銷量為71.7萬公噸，外銷量為36.7萬公噸，且中鋼出貨含鋼胚為80.6萬公噸，中龍為27.8萬公噸。 此外，美國熱軋反彈上漲，每公噸重新站上1900美元，達到1908美元，且歐洲熱軋每公噸也漲到1407美元。 需求火熱＋庫存緊張 美汽車經銷商大抬價 溫慶裕兄弟傳承三代好茶 紅烏龍奪金名不虛傳 #中鋼 #萬公噸 #中龍鋼鐵 #含鋼胚 #旗下 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鋼鐵紅到興櫃 燁聯火熱 又見熔斷 04:102021/07/01 財經要聞 台積開高走疲 鋼鐵航運高檔震盪 台股趨堅 09:292021/07/01 財經 光陽入股大車隊全球快遞結盟 打入宅配物流產業 09:532021/07/01 財經 宋慧喬原來那麼兇 只穿細肩帶炸出豐滿雙球 09:542021/07/01 娛樂 獨〉信義區再增五星Buffet外賣店 寒舍艾美「美麗廚房」正式開賣 09:002021/07/01 生活 習近平：外來勢力若妄想壓迫中國 必將頭破血流 09:492021/07/01 兩岸 《興櫃股》國內離岸風電EPC申請上市 森崴搶頭香 09:442021/07/01 財經 我向美提檢討鋼鋁232國安關稅 04:102021/07/01 財經要聞 疫情下公共事務延宕 林口大型社區採「到宅簽到」完成區權人會議 11:242021/07/01 寶島 中共百年黨慶 空前亮15架殲-20編隊飛行 09:082021/07/01 軍事 金庫資本打造下一個估值160億美元的台灣交通品牌 11:162021/07/01 生活 財經熱門新聞 長榮明「出關」大尾來了 專家：這訊號出現就殺進去 - 財經 航海王小心了 歐盟課碳稅玩真的 拒交恐被驅逐 - 財經 航運沒敵人 電子會活了1天又死？謝金河洩1關鍵數據 終於懂了 - 財經 英特爾10奈米新品又延 新CEO上任首敗 這類台股壓慘了？ - 財經 航運噴爆了 他狂撈千萬不退場 死守船票原因曝 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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