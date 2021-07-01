受到梅雨季節影響，中鋼與旗下中龍鋼鐵6月份出貨量，含鋼胚半成品，共計108.4萬公噸，較目標量110.3萬公噸，減少1.9萬公噸，其中內銷量為71.7萬公噸，外銷量為36.7萬公噸，且中鋼出貨含鋼胚為80.6萬公噸，中龍為27.8萬公噸。

此外，美國熱軋反彈上漲，每公噸重新站上1900美元，達到1908美元，且歐洲熱軋每公噸也漲到1407美元。