日本央行1日最新經濟數據，日本大型製造業信心在第二季明顯改善，甚至衝至兩年半新高，顯示來自全球的需求，正幫助日本經濟擺脫新冠病毒糾纏。

同時，孱弱不振的日本服務業信心，5季以來首度轉正，這也表示日本一邊努力對抗新冠病毒時，景氣還是在奮力復甦中。

從1日日本央行公布的6月短觀報告可見，日本大型製造商信心從3月的正5，一舉躍升至正14，並連4季見改善，且創下自2018年12月以來最高點。

此報告指出，好消息是出口貿易與工業生產持續暢旺，對日本大多數製造業者來說，將有助增加信心度。不過，值得擔憂的是因車用晶片還是短缺，故影響到汽車產業信心。至於日本非製造業者信心，也由前次的負1轉為正1。同時，這也是自2020年3月新冠疫情爆發後，服務業信心最高的一次。

對於未來，大型日企在2021財年，資本支出估增9.6%。至於2020財年，因業者擔心疫情投資縮手下，資本支出反倒是減少8.3%。

日本經濟第1季的季增年率為衰退3.9%，第2季因抑制疫情而實施緊急狀態，預計數字也不會好看到哪裡。

目前日本大多數地區社交禁令已漸放寬，但新冠疫苗接種率增速過慢，民間消費仍不佳下，影響到以出口為導向的日本景氣復甦力道。

這份最新出爐的短觀報告，也是日本央行15日至16日審查利率政策時，重要參考資料之一。

日本短觀數值，是有信心與沒信心的百分比相減得來的。因此，正數表示樂觀者居多，反之亦然。