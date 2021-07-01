人民幣中間價貶值108個基點 人行進行逆回購操作 10:202021/07/01 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價1日報6.4709元，貶值108點，創下近一周低位。上一交易日中間價6.4601元，上一交易日官方收盤價6.4612元，上日夜盤收報6.4578元。 香港信報報導，中國人民銀行公開市場1日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購（附賣回）操作，中標利率維持2.2％。因1日有300億元逆回購到期，當日實現淨回籠200億元。 大陸造車新勢力小鵬汽車在港上市 傳定價165港元 歐元超美元成最活躍貨幣 人民幣超加幣重回第五 #貶值 #人民幣中間價 #基點 #逆回購操作 #人民幣兌美元中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 供貨特斯拉 寧德時代股價攀峰 04:102021/06/30 全球財經 美將逐步退出QE 人行籲防外部風險 04:102021/06/30 話題觀察 陸錦鯉第一村三代養魚人見證 20:542021/06/30 兩岸 免於ETF下市 分割及反分割機制即日起實施 17:502021/06/30 財經 Q2台股寵兒換人當 傳產股霸「十大爆紅台股榜」9席 14:002021/06/30 財經 台股創新高 劍指2萬點 04:102021/07/01 財經要聞 陸下半年鋼價 估穩中有漲 04:102021/06/30 全球財經 《集中市場》季底作帳行情噴發 三大法人買超226.04億元 15:412021/06/30 財經 前5月投資人買好買滿 商用不動產成交額上半年衝高1倍至779億元 14:412021/06/30 財經 日盛期貨：迎接Q3除權息旺季 交易股票期貨好時機 09:102021/07/01 財經 《鋼鐵股》大國鋼處分大成鋼5960張 獲利2.22億元 11:262021/06/30 財經 財經熱門新聞 長榮明「出關」大尾來了 專家：這訊號出現就殺進去 - 要聞 升息恐慌壓不住？鷹派示警：小心8年前這場災難重演 - 財經 英特爾10奈米新品又延 新CEO上任首敗 這類台股壓慘了？ - 財經 陽明這一波敗給長榮 只有當老三的命？內行人把兇手指向它 - 要聞 航運沒敵人 電子會活了1天又死？謝金河洩1關鍵數據 終於懂了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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