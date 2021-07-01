人民幣兌美元中間價1日報6.4709元，貶值108點，創下近一周低位。上一交易日中間價6.4601元，上一交易日官方收盤價6.4612元，上日夜盤收報6.4578元。

香港信報報導，中國人民銀行公開市場1日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購（附賣回）操作，中標利率維持2.2％。因1日有300億元逆回購到期，當日實現淨回籠200億元。