由於家具行堆放大量木材，火勢一發不可收拾，遠在10公里外都看得到濃煙，也坡及到隔壁5間民房，目前火勢已受到控制，正在全力搶救當中。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

由於該家具行是為2樓連動的鐵皮建築物，占地近百坪，依建築物外觀招牌辨識為一家印尼商店及一家傢俱行倉庫。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

懷疑是外籍移工在烹煮食物時不慎引發火勢，所幸這起事故沒有造成人員傷亡，詳細的起火原因仍有待進一步調查釐清。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

昨天深夜彰化市喬友大廈火警，奪走四條寶貴生命，所有人沉浸在傷痛中，今天早上8點彰化縣秀水鄉一間家具行又發生火警，由於家具行堆放大量木材，火勢一發不可收拾，遠在10公里外都看得到濃煙，也坡及到隔壁5間民房，目前火勢已受到控制，正在全力搶救當中。

彰化縣消防局第三大隊長施順仁表示，今天上午8點接獲通報，秀水鄉彰鹿路上一家家具行發生火警，一共出動1個大隊、11個分隊，共15消防車、2救護車，消防人員40名前往搶救。

施順仁說，由於該家具行是為2樓連動的鐵皮建築物，占地近百坪，依建築物外觀招牌辨識為一家印尼商店及一家傢俱行倉庫，因此堆放大量易燃木材，濃煙不斷竄出，人員立即布線出水搶救。

施順仁說，初步了解該家具行除了作為家具展售外，有部分空間承租給附近的外籍移工，懷疑是外籍移工在烹煮食物時不慎引發火勢，所幸這起事故沒有造成人員傷亡，詳細的起火原因仍有待進一步調查釐清。