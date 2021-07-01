新冠肺炎疫情肆虐，全台最小確診案例是基隆2個月大的嬰兒，彰化也出現10個月大女嬰染疫，由於嬰幼兒多為無症狀感染，台北市立聯合醫院小兒科主治醫師陳品君提醒，若發現小朋友出現全身皮疹、結膜炎、口部粘膜發紅、腹痛腹瀉等症狀，要盡快送醫。

新冠肺炎感染中，嬰幼兒染疫臨床症狀以輕中症為主，無症狀比例也高於成人，常見症狀以發燒、咳嗽、無力、肌肉痛等為主，但相較於成人更多特異性症狀，如食慾不振、腹瀉、嘔吐等，兒童相較於成人感染比例較低，台灣歐美新冠肺炎患者的數據顯示兒童約占2-5％。

陳品君說，雖然台灣尚無兒童確診死亡個案，重症比例相對也低，但仍有幾點需要注意，其中重症者多為小於1歲或具有潛在病史，如心臟疾病、糖尿病、肥胖、慢性呼吸道疾病等，因此提醒家屬，心肺相關自體免疫疾病兒童最需要小心。

「兒童新冠肺炎感染源在研究指出常具有家族群聚史。」陳進一步分析，在中國的數據中，家中至少有1名確診者的染疫兒童約有7成。美國資料也顯示，高達91％兒童因接觸到家庭或社區感染者而染疫，因此具有接觸史的無症狀兒童必須要積極採才行。

陳指出，近期英國和美國出現了與新冠肺炎相關的罕見兒童炎症綜合症，其臨床症狀會類似「川崎氏症」，造成全身皮疹、結膜炎、口部粘膜發紅、腹痛、腹瀉，嚴重者甚至會影響心血管功能，造成急性心臟衰竭或冠狀動脈擴張。

此外，若想觀察孩子是否有重症傾向，陳則說，感染過程中若發現小朋友高燒不退，或是燒退了但是精神、活動力不好，或有食慾不佳、嘔吐、腹瀉、脫水的症狀及呼吸困難，就是重症預兆，需要儘快就醫，對於有慢性疾病的兒童更要小心留意。