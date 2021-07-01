昨（30日）夜7時52分，彰化知名地標「喬友大樓」驚傳大火，釀4死18傷慘劇。據警消指出，該大樓7、8、9樓目前改建為「百香果商旅」防疫旅館，當下一度受困31人，經警消9小時奮力搶救後，仍有4人宣告不治，分別為警消陳志帆、陳姓房客（男）、倪姓房客（男）和一名外籍移工。對此，消防專家林金宏也在臉書難過表示「我一直很擔心的情況發生了。」並提出一個隱憂，向政府喊話「彰化這個悲劇，是不是該讓各單重新思考，全力防疫之時，該如何防災？」

面對彰化知名地標「喬友大樓」惡火無情帶走4條人命，林金宏今（1）日稍早在臉書有感發文，直言「昨晚彰化防疫旅館的大樓發生火災，造成嚴重傷亡，我一直很擔心的情況發生了。」並強調自己去年就曾針對醫療院所防疫期間萬一發生火災，思考如何進行必要調整的因應。

因此，林金宏先前就深入調查過某防疫旅館一起小火災，發現管制人流勢必會封閉出口，可這樣一來「就會造成疏散障礙」，究竟防疫破口與火災逃生之間如何權衡，林金宏想過許多延伸問題，也請教過消防局配套措施、石富元醫師、研究過國外防疫醫院的火災、跟榮總討論過實務執行上的困境，好比旅館顧客要不要戴口罩疏散、疏散後要不要在現場劃設集中管理地點、該如何管制、消防救災人員又該如何進入火場救災、救災結束後要不要除污等。

無奈，每當林金宏提出這些看法時，總是得到這樣的回應「我們現在光防疫增加的工作，就已經忙得不可開交，根本沒有多餘的心力去辦理全新的火災應變訓練。」雖然他可以理解各單位的困境，但依然很擔心萬一發生火災，後果一定不堪設想。豈料彰化防疫大樓今日凌晨就發生惡火悲劇，林金宏因此重申「我想彰化這個悲劇，是不是該讓各單重新思考，全力防疫之時，該如何防災？」另他也提到，等有更進一步的資訊，再分享業者及檢疫者，防疫期火災該如何正確因應。

最後林金宏也認為，防疫期間如不幸發生火災，需要的是全新一套因應措施，加上許多業者為落實防疫，開始採分流管制上班，編組應變人員相對減少，警覺火災速度可能變慢，又編組作業工作增加，努力防疫又要救災，過去訓練一定不適用當前情況。