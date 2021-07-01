百變天后藍心湄出道36年，演藝事業和餐飲事業都十分出色，曾有媒體粗估她至少擁有約15億台幣身家，近日她在臉書分享居家抗疫日記，打趣笑說連韓劇《如蝶翩翩》都出現她的新綽號「青梅」，但眼尖網友發現右下角出現大陸翻譯組的logo，糗被抓包看了盜版。

今年5月中因新冠肺炎本土疫情爆增，台灣實施三級警戒，多數人不是工作被取消就是居家抗疫，藍心湄也不例外，但她因叫外帶發生了烏龍插曲，打去常吃的餐廳點餐，她先表明身分是「心湄姐」，接著說要常吃的蛋捲跟牛排，沒想到拿到餐點後，卻發現自己的名稱被寫成「青梅」，令她哭笑不得說：「我有藝名了」。

藍心湄被發現看盜版。（圖／翻攝自藍心湄 Hsin-Mei Lan臉書）

近日藍心湄發文分享正在看韓劇《如蝶翩翩》，並翻拍其中一幕演員說到：「感冒時喝青梅茶非常好」，藍心湄則少女心大開，笑說：「一直出現⋯⋯青梅茶⋯⋯」，眼尖網友則發現她看盜版，不僅是簡體字，還出現翻譯組的logo，紛紛問：「這一部Netflix上就有，為什麼要看盜版呢？ (TSKS韓劇社）」、「藍教主沒人告訴妳，妳看的是盜版嗎?NETFLIX一個月也只要300有找」、「公眾人物請勿公開示範看盜版」。

網友回應藍心湄。（圖／翻攝自藍心湄 Hsin-Mei Lan臉書）

而藍心湄出道多年，除了是《女人我最大》的固定主持人，旗下更有6家餐廳，先前更成為《原來一家人》的製作人，保守估計至少有15億元的身家，2018年媒體曾報導她當年光是發紅包給員工就要準備1000萬，如今糗被發現看盜版，藍心湄暫無回應。

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