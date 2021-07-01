【旅奇傳媒/記者-王政】台灣市場一直是紐西蘭航空交通網絡的重要節點，6／13紐西蘭航空已順利恢復一週2班貨運服務；基於對台灣市場的重視，紐西蘭航空6／23正式宣布，於8月份重啟每月1班台北—奧克蘭直飛的客機營運。

睽違一年多後，首班由奧克蘭出發的787-9夢想客機將於8／4帶著乘客一起抵達桃園機場。作為促進貿易往來的重要橋樑，紐西蘭航空已恢復台灣的貨運服務，每週三、日由奧克蘭出發的貨運航班，不僅帶來深受市場歡迎的乳製品、生鮮品，日前也帶著紐西蘭生產的醫療器材順利降落桃園機場，為台灣防疫加油打氣。

在貨運航班穩定營運後，紐西蘭航空隨即宣布8月起復航台灣客運市場的重要決定，未來每月1班的台北—奧克蘭客運航班，旨在促進雙方密切交流，並幫助到目前必須出行的旅客。即日起紐西蘭航空官方網站已開放機票預訂。

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